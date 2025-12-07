recherche
Divertissements

"Super Nanny" dans les Vosges au secours d'une famille recomposée, mardi 9 décembre 2025 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 décembre 2025 101
"Super Nanny" dans les Vosges au secours d'une famille recomposée, mardi 9 décembre 2025 sur TFX

À voir ou à revoir mardi 9 décembre 2025 à 21:10 sur TFX, un épisode de "Super Nanny" dans lequel Sylvie se rend à la montagne pour réconcilier une famille recomposée.

Super Nanny a rendez-vous dans les Vosges dans une famille où rien ne va plus ! Casandra et Romain élèvent trois enfants donc trois fois plus de problèmes ! Entre les cris de Shannyss, 2 ans, et de Dénytza, 3 ans, et les bouderies de Malaury, 9 ans, la fille aînée de Casandra issue d’une précédente relation, la maman a bien du mal à gérer et s’impatiente constamment ! Quant à Romain, le papa des deux petites dernières, il fuit les problèmes du quotidien.

Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Super Nanny aura 10 jours pour résoudre les problèmes de cette famille. Sa première mission : rendre plus autonome les deux petites filles en bas âges ! Elle devra également aider cette maman à s’apaiser. Mais Super Nanny va s’apercevoir d’un problème plus profond concernant l’aînée de la famille depuis l’arrivée de ses petites sœurs : Malaury se sent délaissée.

Alors Sylvie arrivera-t-elle à redonner à Casandra le plaisir d’être mère ? Réussira-t-elle à retisser le lien perdu entre cette maman et sa fille ainée ?

Pour relever ce nouveau défi, Super Nanny va bousculer les habitudes et emmener la famille loin de leur quotidien puisqu’elle a prévu sa phase d’action à la neige, dans les Hautes-Vosges ! Au programme : raquettes, luge, bataille de neige mais surtout des rires et de la bonne humeur ! Objectif : que la famille retrouve son harmonie perdue.

Dernière modification le dimanche, 07 décembre 2025 13:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Non élucidé&quot; sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir mardi 9 décembre 2025 sur T18

"Non élucidé" sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir mardi 9 décembre 2025 sur T18

07 décembre 2025 - 13:56

Sur le même thème...

Demi-finale de &quot;La France a un incroyable talent&quot; mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

Demi-finale de "La France a un incroyable talent" mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

07 décembre 2025 - 13:30

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

07 décembre 2025 - 11:27 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...