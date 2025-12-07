"Super Nanny" dans les Vosges au secours d'une famille recomposée, mardi 9 décembre 2025 sur TFX

À voir ou à revoir mardi 9 décembre 2025 à 21:10 sur TFX, un épisode de "Super Nanny" dans lequel Sylvie se rend à la montagne pour réconcilier une famille recomposée.

Super Nanny a rendez-vous dans les Vosges dans une famille où rien ne va plus ! Casandra et Romain élèvent trois enfants donc trois fois plus de problèmes ! Entre les cris de Shannyss, 2 ans, et de Dénytza, 3 ans, et les bouderies de Malaury, 9 ans, la fille aînée de Casandra issue d’une précédente relation, la maman a bien du mal à gérer et s’impatiente constamment ! Quant à Romain, le papa des deux petites dernières, il fuit les problèmes du quotidien.

Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Super Nanny aura 10 jours pour résoudre les problèmes de cette famille. Sa première mission : rendre plus autonome les deux petites filles en bas âges ! Elle devra également aider cette maman à s’apaiser. Mais Super Nanny va s’apercevoir d’un problème plus profond concernant l’aînée de la famille depuis l’arrivée de ses petites sœurs : Malaury se sent délaissée.

Alors Sylvie arrivera-t-elle à redonner à Casandra le plaisir d’être mère ? Réussira-t-elle à retisser le lien perdu entre cette maman et sa fille ainée ?

Pour relever ce nouveau défi, Super Nanny va bousculer les habitudes et emmener la famille loin de leur quotidien puisqu’elle a prévu sa phase d’action à la neige, dans les Hautes-Vosges ! Au programme : raquettes, luge, bataille de neige mais surtout des rires et de la bonne humeur ! Objectif : que la famille retrouve son harmonie perdue.