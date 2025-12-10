recherche
Divertissements

"Le Bigdil" jeudi 11 décembre 2025 sur RMC Story : Spéciale cirque (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 décembre 2025 162
"Le Bigdil" jeudi 11 décembre 2025 sur RMC Story : Spéciale cirque (vidéo)

Jeudi 11 décembre 2025 à 21:10, "Le Bigdil" sera de retour sur RMC Story avec Vincent Lagaf' dans une spéciale : « Cirque ».

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà de ceux de la saison 1, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun : « Rentrée des classes », « Las Vegas », « Halloween », « Japon », « Pyjama Party », « Camping »... et bien d’autres surprises !

Spéciale Cirque

Dans ce nouveau numéro, "Le Bigdil" vous entraîne dans l’univers flamboyant du cirque, là où l’adrénaline et le spectacle sont quotidiens !

Les candidats devront tout donner dans une série d’épreuves spectaculaires pour tenter de remporter de l’argent, des surprises incroyables… et peut-être même la légendaire voiture !

Au programme : tir à l’arc avec les pieds, contorsion, jeu des caisses ou funambule… Des défis aussi drôles qu’imprévisibles, où tout peut basculer en un instant.

Dernière modification le mercredi, 10 décembre 2025 09:53
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Demi-finale de &quot;Pékin Express&quot; vendredi 12 décembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Demi-finale de "Pékin Express" vendredi 12 décembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

10 décembre 2025 - 11:07

Sur le même thème...

Demi-finale de &quot;Pékin Express&quot; vendredi 12 décembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Demi-finale de "Pékin Express" vendredi 12 décembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

10 décembre 2025 - 11:07

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 décembre 2025, les invités reçus par…

08 décembre 2025 - 12:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...