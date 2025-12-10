recherche
Olivier Minne et Élodie Gossuin seront aux commandes de la soirée du 31 décembre 2025 sur M6, les artistes présents

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 décembre 2025 219
Mercredi 31 décembre 2025 à 21:10, M6 vvous invitera à célébrer le passage en 2026 avec un show musical exceptionnel présenté par Élodie Gussuin et Olivier Minne.

Pour la dernière soirée de l'année, Élodie Gossuin et Olivier Minne vous donnent rendez-vous au Dôme de Paris pour une nuit de folie, placée sous le signe de la fête, de la musique et de la bonne humeur.

Pendant près de trois heures, les tubes des plus grands artistes vont s’enchainer dans une atmosphère survoltée jusqu’aux douze coups de minuit : Marine, Patrick Hernandez, Amir, Louis Delort et la Troupe du spectacle musical “Le Roi Soleil”, Lorie, Julien Doré, Daniel Lavoie, Linh, Kendji Girac, Jean-Pierre Mader, Julien Lieb, La Petite Culotte, Nâdiya, Pierre Garnier, Christiane (Zouk Machine), Vitaa, Helmut Fritz, Génération Céline, Hélène Ségara, Belinda Davids, Mario (Images), Jean Schultheis, Christophe Willem, Petitom, Las Ketchup, Superbus, Phil Barney, Yanns, La Troupe du Paradis Latin, William (Début De Soirée) et beaucoup d’autres surprises...

Des tubes incontournables, du rire, des confettis…

Cette année, votre réveillon se passe sur M6 !

Dernière modification le mercredi, 10 décembre 2025 14:36
Suivez nous...