"Le Grand Bêtisier du 31" clôturera 2025 sur TF1, les invités d'Anaïs Grangerac & Christophe Beaugrand

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 21:10 sur TF1, Anaïs Grangerac et Christophe Beaugrand clôtureront l'année avec une nouvelle édition du "Grand Bêtisier du 31".

Pour la première fois, la pétillante Anaïs Grangerac rejoint l'inimitable Christophe Beaugrand pour former le duo glamour de cette fin d'année. Ensemble, plus complices que jamais, ils orchestreront Le Grand Bêtisier du 31, soirée d'exception, sur TF1 et la plateforme de streaming TF1+, où humour, autodérision et paillettes rythmeront cette rétrospective joyeusement décalée.

Au programme de cette soirée festive, les fous rires les plus contagieux, les perles hilarantes des jeux télévisés, les scènes inédites de vos séries adorées et surtout des surprises irrésistibles, le tout dans une ambiance féérique.

A cette occasion, les deux maîtres de cérémonie accueilleront sur le plateau du Grand Bêtisier du 31, une pluie d'invités prestigieux tels que les espiègles Michèle Bernier et Chantal Ladesou, Adil Rami tout sourire, Laurent Baffie plus piquant que jamais. Hélène Ségara et Isabelle Ithurburu, chacune avec leur élégance, partageront des moments de complicité. La reine du rire Christine Bravo, accompagnée de la bonne humeur communicative de Titoff et de Jeanfi Janssens, rejoindra également cette fête pleine de vie.

Mais cette soirée du mercredi 31 décembre sur TF1 sera aussi celle du glamour ! La mythique troupe du Moulin Rouge viendra enflammer le plateau, tout comme les talents de la fiction quotidienne "Ici Tout Commence" : Terence Telle, Sabine Perraud, Lucien Belves et Catherine Marchal, qui feront un saut des cuisines à la scène.

Et pour encore plus de nostalgie et de rires ? Jean-Pierre Foucault prendra part à l'événement, tout comme Jeff Panacloc et son complice en peluche Jean-Marc, le comédien Philippe Lellouche, l'humoriste attachant Booder, et la resplendissante Alice Dufour.

Du côté de la danse, préparez-vous à une avalanche d'énergie : en direct, quelques-unes des figures incontournables de la dernière édition de "Danse avec les Stars", Mayane, Julie Zenatti, Jungeli, Nelson Monfort et les danseurs Jordan Mouillerac et Christophe Licata, apporteront une touche de grâce et de folie à une soirée déjà captivante.

Sans oublier la grande famille de la "Star Academy" ! Papy, Jonathan Jenvrin, Marlène Schaff, Ladji Doucouré et Sofia Morgavi se prêteront au jeu avec tendresse et autodérision pour une joyeuse parenthèse.

Laissez-vous guider par le duo Anaïs Grangerac et Christophe Beaugrand pour un dernier tour de piste en 2025 avant les 12 coups de minuit... et entamez 2026 dans la joie, la légèreté et l'euphorie !