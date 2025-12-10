"L'Anneau", un nouveau jeu d'aventures avec Laurent Luyat à découvrir le 30 décembre 2025 sur France 2

À découvrir sur France 2 mardi 30 décembre 2025 à 21:10, le premier numéro de "L'Anneau", un nouveau grand jeu d'aventures présenté par Laurent Luyat.

À 2 500 m d’altitude, des candidats venus de toute la France affrontent un adversaire redoutable : L'Anneau !

Une aventure extraordinaire avec, pour la première fois en maître du jeu "L’Anneau", un cercle d'énergie lumineux qui s’inspire de l’univers du gaming.

13 candidats défient L'Anneau !

Ils pensaient que la montagne serait leur plus grand défi... ils avaient tort, car L'Anneau, maître du jeu et du temps, impose ses règles et va les pousser dans leurs retranchements. Dans la neige et le froid polaire du Mercantour, les candidats devront faire face à des défis qui testeront leur endurance et leur détermination. Ils vivront au plus proche de la nature, en pleine montagne, dans un bivouac sommaire, une aventure extrême hors du commun.

Entre solidarité et stratégie, il faudra bien mener son jeu pour gagner de la nourriture et le trésor de L'Anneau, des cristaux cachés dans la nature. A la clé, un seul candidat remportera jusqu’à 100 000 euros. Une seule règle : ne jamais sortir de L'Anneau, sous peine d’élimination.

Épreuves, alliances, stratégies, trahisons : qui réussira à battre L'Anneau ?

Laurent Luyat, l'animateur de L'Anneau

Figure emblématique du service public, Laurent Luyat incarne L'Anneau avec la précision, la clarté et la chaleur humaine qui font sa signature. Habitué des grandes compétitions sportives en direct et de divertissements événementiels populaires emblématiques, il accompagne les téléspectateurs dans cette aventure en décrivant, avec pédagogie et intensité, chaque épreuve, chaque enjeu, chaque décision de L'Anneau. Sa présence constitue un repère pour le public, au cœur d’un jeu où rien n’est jamais acquis.

L'Anneau

Il est le maître du jeu : il protège de précieux cristaux, d'une valeur allant jusqu'à 100 000 euros et met au défi les participants. L’Anneau, cercle d'énergie, se déplace, se resserre et communique avec les participants via une montre connectée, l'Aiguillon, pour dicter les règles. Un message peut sauver. Un message peut éliminer.

Le bivouac

La montagne n’est pas un décor, elle impose ses conditions. Les tempêtes ne préviennent pas. La nuit tombe d’un coup. Le bivouac situé dans le vallon de Terre Rouge, est constitué d’une tente, d’un igloo et d’une cabane. Les logements rustiques peuvent changer de mains au fil des épreuves. Ils se gagnent, se perdent, se méritent et L’Anneau peut les remettre en jeu à tout moment.

Les candidats

Ils étaient plus 3 000 à vouloir défier L’Anneau. Après plusieurs semaines de sélection, 13 candidats ont été retenus : des femmes et des hommes venus de toutes les régions de France, âgés de 20 à 53 ans, aux parcours, métiers et personnalités profondément différents.

Chacun arrive avec son histoire. Chacun espère tenir face à la montagne, au froid, aux épreuves… et à L’Anneau.

Les candidats doivent :

S'adapter à la nature glaciale, survivre aux tempêtes de neige

Résoudre des énigmes pour accéder à la réserve de nourriture

Collecter des cristaux pour augmenter leurs gains

Franchir les épreuves éliminatoires

Ne jamais sortir du périmètre ou du temps imposé par L'Anneau.

Certains s’aguerrissent. D’autres s’effondrent. Certains s’unissent. D’autres s’isolent. La montagne transforme les participants. L’Anneau révèle leur vraie nature.

Un seul sortira vainqueur de cette aventure exceptionnelle !