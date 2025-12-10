recherche
Le jeu "The Floor, à la conquête du sol" de retour sur France 2 le 27 décembre 2025 avec Cyril Féraud

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 décembre 2025 196
Le jeu "The Floor, à la conquête du sol" de retour sur France 2 le 27 décembre 2025 avec Cyril Féraud

Le jeu-événement "The Floor, à la conquête du sol" sera de retour sur France 2 samedi 27 décembre 2025 à 21:10 pour une 3ème saison au cours de laquelle la compétition sera plus intense que jamais !

Sur le plateau géant composé de 100 cases, 100 candidats entrent dans l’arène avec un objectif clair : défendre leur catégorie, étendre leur territoire et tenter, duel après duel, de conquérir l’intégralité du sol. À la clé, jusqu’à 100 000 euros pour celui ou celle qui parviendra à conquérir la totalité du sol.

Chaque soirée réserve son lot de tensions, de retournements de situation et de face-à-face décisifs. Catégories variées, images surprenantes : l’affrontement est permanent et la stratégie devient essentielle pour progresser.

À la fin de chaque épisode : l’Ultime Duel oppose les deux candidats ayant les deux plus grands territoires, pour remporter 5000 euros. Ce duel, sans élimination, vient sceller l’épisode dans une bataille finale !

Dans cette nouvelle saison, la conquête du sol s’annonce encore plus imprévisible et spectaculaire.

Qui réussira à enchaîner les victoires ?

Qui saura conserver son territoire face aux assauts de ses adversaires ?

Et surtout, qui parviendra à poser son nom sur la totalité du sol ?

Publié dans Divertissements, Primes à venir
Suivez nous...