France 2 clôturera 2025 avec "La grande soirée du 31 de Paris", les artistes présents

Pour clôturer l'année 2025, France 2 proposera mercredi 31 décembre à partir de 21:10 une soirée féerique au cœur de Paris, présentée par Stéphane Bern avec la complicité de Laury Thilleman.

France Télévisions s’associe à la Ville de Paris pour célébrer le 31 décembre et offrir aux téléspectateurs, une soirée événementielle féerique au cœur de Paris pour clôturer en beauté l'année 2025.

Des tableaux inédits ont été imaginés pour nous émerveiller :

Des artistes incontournables de la scène musicale française : Keen'V, Amir, Gilbert Montagné, Pascal Obispo, Bénabar, Zaz, Magic System, Soolking, Stars 80, Chico & les Gypsies, Amel Bent, Chantal Goya, Salvatore Adamo, Totalement 80 et bien d'autres… Une pléiade d'artistes pour une fête populaire, généreuse et festive.

Des comédies musicales prestigieuses : cette édition met à l’honneur les comédies musicales les plus emblématiques, du Roi Lion aux Misérables, en passant par Les Demoiselles de Rochefort et Black Legends.

Des séquences grandioses : les danseuses et danseurs du Moulin Rouge et du Paradis Latin offriront, cette année encore, des performances flamboyantes. Les Folies Gruss présenteront un numéro inédit.

Des artistes phares qui ont rythmé l'année 2025 : Marine, Miki, Claudio Capéo, Luiza & Bleu Soleil, Jeck & Carla, Jungeli & Lénie, Linh, Nicky Doll… Ils seront tous au rendez-vous pour revisiter leurs plus grands succès et partager des moments forts.



Des spectacles musicaux : Génération Céline, Héritage Goldman et Légende Balavoine : trois hommages vibrants aux voix qui ont façonné la chanson française.

Après le show, c'est en direct que nous découvrirons un mapping exceptionnel sur l'Arc de Triomphe, spécialement conçu pour l'événement, suivi du feu d'artifice grandiose offert par la Ville de Paris qui fera basculer les téléspectateurs dans la nouvelle année.

Le mapping, accompagné d’une création musicale d’Ena-Eno et André Manoukian, mettra en scène le Paris des arts et des idées, avec un clin d’œil au 70ᵉ anniversaire du jumelage Paris-Rome. Paris y sera présenté comme une ville créative et vivante, menant jusqu’au décompte de minuit, symbole d’un nouveau départ.

Avec cette soirée musicale éclectique et fédératrice, France Télévisions offre un moment rare et prestigieux et réaffirme son engagement en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine culturel pour que chacun puisse vivre, depuis son salon, la magie des fêtes de fin d'année.

Véritable rendez-vous rayonnant dans le monde entier, le spectacle de la Ville de Paris fera de cette Grande Soirée du 31 un moment unique, réunissant une nouvelle fois les Français pour célébrer ensemble la nouvelle année.