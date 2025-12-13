recherche
Eurovision Junior 2025 : Lou Deleuze représente la France ce samedi 13 décembre sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 décembre 2025 91
Eurovision Junior 2025 : Lou Deleuze représente la France ce samedi 13 décembre sur France 4

Ce samedi 13 décembre 2025, Lou Deleuze va représenter la France au concours Eurovision Junior qui sera diffusé en direct sur France 4 à partir de 17:00.

En direct de Tbilissi en Géorgie, Lou Deleuze, jeune artiste de 11 ans, portera les couleurs de la France lors du concours de l'Eurovision Junior avec son titre « Ce monde ».

À seulement 11 ans, Lou Deleuze se révèle être une jeune artiste avec un sacré caractère qui mêle sensibilité, conviction et authenticité. Autrice-compositrice-interprète, elle grandit dans une famille où la musique est omniprésente. Très tôt, Lou développe un univers singulier, à la fois empreint de mélancolie et de poésie. Sa sensibilité et sa force d’interprétation font de Lou une jeune artiste hors norme. Du chant au 7e art, Lou est aussi comédienne, une autre passion qui vient compléter et enrichir son parcours musical.

Depuis ses 7 ans, elle tourne dans plusieurs courts ou longs-métrages et des séries. Elle a également fait un passage remarqué dans l’émission Incroyable talent. Cette double expérience, entre scène et caméras, nourrit son expression artistique et renforce son identité.

Sa maturité et sa sensibilité ont convaincu France Télévisions et la délégation française de choisir Lou Deleuze pour représenter la France à l’Eurovision Junior 2025. Elle y interprétera « Ce monde », une chanson écrite et composée sur mesure pour elle par Linh, figure montante de la scène française.

« Ce monde » met des mots d’enfant sur le monde d’aujourd’hui, avec une sensibilité rare. C’est une chanson qui reflète à la fois les inquiétudes et l’espoir des jeunes générations. Véritable combattante, Lou a conscience des défis qui nous entourent et interprète « Ce monde » avec puissance et émotion. Elle nous embarque dans son monde de demain avec une énergie magnétique et transmet avec intensité et détermination un message profondément optimiste : "ENSEMBLE, nous pouvons changer le monde de demain".

Stéphane Bern avec Zoé Clauzure commenteront le concours à 17:00 sur france.tv et France 4.
Suivez nous...