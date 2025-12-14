"Olivier de Benoist : L'autre jour" à voir sur Cstar mardi 16 décembre 2025

Mardi 16 décembre 2025 à 21:10, CStar diffusera une version du spectacle "L'autre jour" d'Olivier de Benoist spécialement conçue pour la chaîne Comédie+, inédit en clair sur la TNT.

"L’autre jour", c’est souvent comme ça que commencent les histoires.

"L’autre jour", c’est aussi le début de tous les sketches d’Olivier de Benoist. Sa signature pour raconter ses aventures d’éternel naïf, coincé entre ses ambitions trop hautes et son quotient intellectuel trop bas.

"L’autre jour", c’est enfin le titre de ce spectacle spécialement conçu pour Comédie+ que vous propose de voir Cstar.

Dans ce one-man-show, Olivier de Benoist vous plongera avec sa verve habituelle dans ce véritable roman d’aventures que constitue sa vie quotidienne.