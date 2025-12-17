recherche
"Le meilleur de Jeff Panacloc & Jean-Marc" chez Patrick Sébastien, vendredi 19 décembre 2025 sur RMC Story

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 décembre 2025
"Le meilleur de Jeff Panacloc & Jean-Marc" chez Patrick Sébastien, vendredi 19 décembre 2025 sur RMC Story

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 21:10, RMC Story diffusera "Le meilleur de Jeff Panacloc & Jean-Marc", une seconde compilation des meilleures séquences du duo dans l'émission de Patrick Sébastien.

En mars 2011, le grand public fait la connaissance de Jeff Panacloc, un jeune humoriste ventriloque, lors de son apparition dans l’émission de Patrick Sébastien, "Le Plus Grand Cabaret du Monde" sur France 2.

Accompagné de sa marionnette Jean-Marc, Jeff Panacloc se lance dans une série de vannes irrésistibles à l'encontre des invités, faisant de ce rendez-vous un événement incontournable, attendu avec impatience par des millions de fans.

Dans ce nouveau prime événementiel, vous revivrez des moments inoubliables partagés, dans "Le Plus Grand Cabaret du Monde", avec Patrick Sébastien et ses invités, notamment Chantal Ladesou, José Garcia, Muriel Robin, Michel Boujenah, Josiane Balasko, Laurent Baffie, Roselyne Bachelot, Cyril Hanouna et Adriana Karembeu.

Suivez nous...