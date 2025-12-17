recherche
Divertissements

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 décembre 2025 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 décembre 2025 171
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 décembre 2025 sur France 3

Dimanche 21 décembre 2025 à 13:25 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 21 décembre 2025, Michel Drucker recevra : Hélène Ségara, Julie Zenatti, Daniel Lavoie, Michèle Bernier et Éric Antoine.

Il n'y aura pas de seconde partie cette semaine en raison de la diffusion du 2ème de Finale Coupe de France de football « Au cœur des régions ».

Dernière modification le mercredi, 17 décembre 2025 14:28
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mercredi 17 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mercredi 17 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

17 décembre 2025 - 15:29

Sur le même thème...

&quot;Danse avec les stars&quot; : Philippe Lellouche rejoint le casting de la prochaine saison sur TF1

"Danse avec les stars" : Philippe Lellouche rejoint le casting de la prochaine saison sur TF1

17 décembre 2025 - 15:03

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 21 décembre 2025 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 décembre 2025…

17 décembre 2025 - 14:24 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...