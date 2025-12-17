"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 21 décembre 2025 sur France 3

Dimanche 21 décembre 2025 à 13:25 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 21 décembre 2025, Michel Drucker recevra : Hélène Ségara, Julie Zenatti, Daniel Lavoie, Michèle Bernier et Éric Antoine.

Il n'y aura pas de seconde partie cette semaine en raison de la diffusion du 2ème de Finale Coupe de France de football « Au cœur des régions ».