"Le super bêtisier télé " sur RMC Story dimanche 21 décembre 2025

Dimanche 21 décembre 2025 à 21:10, RMC Story vous proposera une 'une rétrospective humoristique des moments les plus drôles, imprévus et gênants de la télévision, dans "Le super bêtisier télé".

Au programme de cette cuvée exceptionnelle : des candidats plus ou moins inspirés, des animateurs en mauvaise posture et des fous rires irrésistibles, de Jérôme Commandeur à François Damiens en passant par Laurent Laffitte.

Sans oublier les chutes les plus marquantes de l'année, des animaux qui débarquent en plein direct et des journalistes prêts à tout... même à affronter des nuées de mouches !

Côté stars, Gad Elmaleh révèle ses talents d'imitateur canin, Valérie Lemercier part en roue libre, Fabrice Luchini s'agace du trafic parisien et Denis Brogniart reste fidèle à son culte du bambou bien sec. Il y en aura pour toute la famille !

Une émission qui rappelle que la télévision est toujours plus amusante quand elle ne se prend pas au sérieux.

Au "Super Bêtisier", les ratés d'aujourd'hui deviennent les moments cultes de demain !