Le 47ème Festival international du cirque de Monte-Carlo diffusé sur France 3 lundi 22 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025
Le 47ème Festival international du cirque de Monte-Carlo diffusé sur France 3 lundi 22 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 47ème Festival international du cirque de Monte-Carlo qui réunit une nouvelle fois l’élite mondiale des arts circassiens sous le célèbre chapiteau monégasque.

Les célèbres acrobates à vélo de Chine présenteront un numéro inédit, riche en prouesses techniques et en synchronisation, jamais vu sur une piste de cirque.

L'un des clowns les plus renommés de notre époque, originaire du Chili, ravira le public avec ses performances hilarantes, promettant des moments de rire inoubliables.

Les splendides chevaux Akhal-Teké du Turkménistan éblouiront par leur beauté et leur grâce, offrant un spectacle alliant acrobaties à cheval, harmonie et élégance.

Enfin, les trapézistes mexicains réaliseront des figures aériennes spectaculaires, en exécutant un quadruple saut périlleux sous la coupole du chapiteau, un exercice rarement vu et d'une extrême difficulté.

Pas moins de quinze numéros, tous plus impressionnants les uns que les autres, viendront également enrichir le programme. Parmi eux, les jeunes talents issus du concours New Generation auront l'occasion de se confronter à des artistes plus expérimentés, ajoutant une dimension supplémentaire à cet événement exceptionnel.

Cet événement circassien promet d'être une expérience inoubliable, célébrant à la fois l'héritage du passé et les talents prometteurs de demain, dans un cadre époustouflant.

Dernière modification le samedi, 20 décembre 2025 12:42
Suivez nous...