Lancement de "Pandore" avec Olivier Minne lundi 22 décembre 2025 sur M6 (vidéo)

Olivier Minne vous donne rendez-vous sur M6 lundi 22 décembre 2025 à 21:10 pour découvrir le premier numéro de "Pandore", un jeu de stratégie et de dépassement de soi, au cœur de la mythologie grecque.

Dans la mythologie grecque, Pandore est la première femme créée par les dieux. Une jarre lui a été offerte (appelée aujourd’hui “boîte”), et il lui est interdit de l’ouvrir.

Un jour, incapable de résister, Pandore ouvrit la boîte pour en découvrir le contenu mais… aussitôt, une nuée de maux s’en échappa : la maladie, la vieillesse, la famine, la tristesse, la guerre, la jalousie et toutes les souffrances humaines.

Terrifiée, Pandore referma la boîte, mais trop tard. Une seule chose restait encore à l’intérieur : l’Espérance (Elpis).

Depuis ce jour, la Boîte de Pandore est restée scellée et les hommes vivent avec le mal, la douleur et la peine, mais ils gardent toujours l’espérance, seul bien que Pandore ait réussi à retenir.

Bien plus qu'un simple jeu, une expérience télévisuelle inédite

Dans l’Antiquité, les Grecs savaient que la boîte de Pandore représentait un immense danger pour l’humanité alors ils l’ont cachée très loin de chez eux, aux confins du monde connu. Mais aujourd’hui la boîte a été retrouvée en Andalousie, et les dieux ont décidé de mettre 12 mortels à l’épreuve !

12 hommes et femmes, choisis pour leur force, leur ténacité et leur culture, vont devoir affronter des défis inspirés des mythes grecs les plus célèbres, pour remporter une offrande d’une valeur de 100 000 euros :

Accomplir les travaux d’Hercule

Combattre le cheval de Troie

Défier l’épée de Damoclès

Vaincre la Méduse

Soulever le rocher de Sisyphe

Maîtriser le feu de Prométhée

Triompher des sirènes

Et le plus redoutable de tous, celui de la Boîte de Pandore.

Chaque jeu va mettre à l’épreuve leurs capacités physiques, psychologiques et intellectuelles.

Chaque jour, 2 mortels seront sacrifiés et leur sort sera scellé dans la boîte de Pandore. Si, au coucher du soleil, leur nom est toujours dans la boîte, ils devront s’affronter dans un duel éliminatoire. Et le perdant quittera définitivement cette épopée.

2 mortels seront soumis à la tentation d’ouvrir la boîte et le reste du groupe devra tout faire pour les empêcher d’y accéder, car à chaque fois qu’elle sera ouverte, la malédiction des dieux s’abattra sur les mortels et l’offrande diminuera.

Alors choisiront-ils leur intérêt personnel ou le bien collectif ?