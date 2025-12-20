recherche
Le concert "Invincibles ensemble ! Contre la maladie de Charcot" sur W9 lundi 22 décembre 2025, les artistes présents

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025
Lundi 22 décembre 2025 à 21:10 sur W9,  Ophélie Meunier et Philippe Caverivière présenteront une nouvelle édition de "Invincibles ensemble ! Contre la maladie de Charcot".

Retrouvez une nouvelle édition du concert caritatif au profit de la recherche contre la SLA (maladie de Charcot) sur la scène mythique de l’Olympia pour une soirée placée sous le signe de l’émotion, de la solidarité et de l’engagement.

Imaginé autour de l’élan et de la formidable force de vie d’Olivier Goy, accompagné de ses deux complices Ludovic et John, eux aussi atteints de la maladie, ce rendez-vous rassemble un grand nombre d’artistes qui unissent leurs voix pour faire avancer la recherche.

Parmi eux : Pierre de Maere, Mentissa, Anne Sila, Aliocha Schneider, Linh, Marguerite, Emma Peters, Suzane, Yael Naim, I Am Roze, Miki, Yoa, Styleto, Marie-Flore, Sam Sauvage, Imany, Nour, Anjaa, Félix Radu, Camille Yembe, Plume, Christophe Héraut, Charlotte Dhenaux, Julien Granel, et bien d’autres encore.

Tous ont répondu présents avec générosité et énergie pour faire de cette soirée un moment musical fort, porteur d’espoir.

L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’Institut du Cerveau, afin de soutenir ses travaux de recherche et ses actions au service des personnes touchées par la maladie de Charcot.

Pour aider la recherche

Toutes les informations sur le site les-invincibles.com
Publié dans Divertissements
