"Fréquenstar" : Éric Jean-Jean reçoit Emmanuel Moire dimanche 21 décembre 2025 sur W9 (vidéo)

Dimanche 21 décembre 2025 2025 à 11:20, retrouvez Éric Jean-Jean sur W9 pour un nouveau numéro de l'émission culte "Fréquenstar" dans une version réinventée et modernisée...

Fréquenstar, nouvelle génération, conserve l’essence qui a fait son succès tout en s’adaptant aux attentes du public d’aujourd’hui. L’émission promet une expérience musicale immersive, alliant interviews intimes, performances live et découverte de nouveaux talents de la scène française

À la tête de cette renaissance : Éric Jean-Jean, figure incontournable du paysage musical français. Animateur emblématique de RTL et RTL2, il mettra au service de cette nouvelle version sa passion pour la musique et sa relation privilégiée avec les artistes, gages d’une véritable valeur ajoutée.

Chaque semaine, Éric Jean-Jean recevra un artiste dans un cadre intimiste : son propre salon, en compagnie de Pénélope, son chat. Cette ambiance chaleureuse favorisera des échanges authentiques et des confidences inédites.

Au programme de chaque émission :

Des performances live des titres qui ont marqué la carrière de l’invité

La découverte de l’album de sa vie, de sa naissance à aujourd’hui

La mise en lumière de jeunes talents de la scène française

La rubrique « Les yeux dans les yeux » : une minute de questions-réponses du tac au tac sur les états d’esprit de l’artiste.

Ne manquez pas le grand retour de Fréquenstar, un moment musical unique, mêlant nostalgie et découverte.

Pour ce nouveau numéro, Eric Jean-Jean recevra Emmnuel Moire.

Extrait vidéo

"Tant que je parle de lui, il est là… Et ça pour moi, c’est précieux" Emmanuel Moire explique comment la musique l’a aidé à perpétuer la mémoire de son frère…