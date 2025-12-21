recherche
Divertissements

"Fréquenstar" : Éric Jean-Jean reçoit Emmanuel Moire dimanche 21 décembre 2025 sur W9 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 décembre 2025 245
"Fréquenstar" : Éric Jean-Jean reçoit Emmanuel Moire dimanche 21 décembre 2025 sur W9 (vidéo)

Dimanche 21 décembre 2025 2025 à 11:20, retrouvez Éric Jean-Jean sur W9 pour un nouveau numéro de l'émission culte "Fréquenstar" dans une version réinventée et modernisée...

Fréquenstar, nouvelle génération, conserve l’essence qui a fait son succès tout en s’adaptant aux attentes du public d’aujourd’hui. L’émission promet une expérience musicale immersive, alliant interviews intimes, performances live et découverte de nouveaux talents de la scène française

À la tête de cette renaissance : Éric Jean-Jean, figure incontournable du paysage musical français. Animateur emblématique de RTL et RTL2, il mettra au service de cette nouvelle version sa passion pour la musique et sa relation privilégiée avec les artistes, gages d’une véritable valeur ajoutée.

Chaque semaine, Éric Jean-Jean recevra un artiste dans un cadre intimiste : son propre salon, en compagnie de Pénélope, son chat. Cette ambiance chaleureuse favorisera des échanges authentiques et des confidences inédites.

Au programme de chaque émission :

  • Des performances live des titres qui ont marqué la carrière de l’invité
  • La découverte de l’album de sa vie, de sa naissance à aujourd’hui
  • La mise en lumière de jeunes talents de la scène française
  • La rubrique « Les yeux dans les yeux » : une minute de questions-réponses du tac au tac sur les états d’esprit de l’artiste.

Ne manquez pas le grand retour de Fréquenstar, un moment musical unique, mêlant nostalgie et découverte.

Pour ce nouveau numéro, Eric Jean-Jean recevra Emmnuel Moire.

Extrait vidéo

"Tant que je parle de lui, il est là… Et ça pour moi, c’est précieux" Emmanuel Moire explique comment la musique l’a aidé à perpétuer la mémoire de son frère…

Dernière modification le dimanche, 21 décembre 2025 10:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Le concert évènement de Pierre Garnier diffusé sur TFX mardi 23 décembre 2025 (vidéo)

Le concert évènement de Pierre Garnier diffusé sur TFX mardi 23 décembre 2025 (vidéo)

21 décembre 2025 - 13:19

Sur le même thème...

Le concert évènement de Pierre Garnier diffusé sur TFX mardi 23 décembre 2025 (vidéo)

Le concert évènement de Pierre Garnier diffusé sur TFX mardi 23 décembre 2025 (vidéo)

21 décembre 2025 - 13:19

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

20 décembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...