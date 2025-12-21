"La France a un incroyable talent" fête ses 20 ans sur M6 mardi 23 décembre 2025 (vidéo)

Mardi 23 décembre à 21:10, Karine Le Marchand vous invite à célébrer sur M6 les 20 ans de l'émission "La France a un Incroyable Talent".

Pour cet anniversaire exceptionnel, M6 fait le show et réunit celles et ceux qui ont marqué l’émission.

Au programme : performances totalement inédites, retrouvailles, émotions et de nombreuses surprises... Le tout aux côtés du jury le plus culte de la télévision : Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine, Sugar Sammy et Karine Le Marchand, en maîtresse de cérémonie.

Ils reviennent pour offrir des prestations inédites et raconter comment l’émission a changé leur vie

Hélène, Marianne, Éric et Sammy livreront aussi leurs confidences : coups de cœur, fous rires mémorables, moments de gêne, décisions prises en trois secondes qui ont bouleversé la vie d’un candidat... Ils ressortent les dossiers et les coulisses, mais vont, eux aussi, monter sur la scène.

Depuis 20 ans, “La France a un incroyable talent” fait partie des rares programmes capables de faire rire, pleurer, vibrer… et de rassembler toute la famille devant le même écran.

Des anonymes propulsés au rang d’artistes reconnus, des performances déjantées qui deviennent virales… Une célébration anniversaire exceptionnelle pour montrer que “LFAUIT” rappelle combien l’émission change des vies, crée des souvenirs, et continue de fabriquer des moments inattendus qui marquent.

La dream team des 20 dernières saisons retrouve la scène qui a changé leur vie

Arthur Cadre d’un plateau M6 à la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024.

Mega Unity et Berywam devenus des références dans leur discipline.

Dakota & Nadia une chorégraphie virale qui a fait le tour du monde avec 144 millions de vues.

Jean-Baptiste Guegan une carrière lancée à pleine vitesse après l’émission.

Inverdance finalistes 2024, preuve que la machine à talents tourne toujours.

Téo Lavabo ou La Pig Chenilliste la preuve qu’un “WTF” pleinement assumé peut devenir véritablement culte.

Et tous les autres : de Rayane, Le Cas Pucine à Chantaaaal, en passant par Danaé & Wilder, Lola Dubini, Gwendal Marimoutou, Titos...