Le concert évènement de Pierre Garnier diffusé sur TFX mardi 23 décembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 décembre 2025 97
Le concert évènement de Pierre Garnier diffusé sur TFX mardi 23 décembre 2025 (vidéo)

Mardi 23 décembre 2025 à 21:10, TFX offrira à ses téléspectateurs le concert évènement de Pierre Garnier capté à l'Accor Arena de Paris au début du mois.

C'est le phénomène musical de l'année ! Pierre Garnier, c'est une voix aussi singulière que puissante et une personnalité attachante, qui lui ont permis de conquérir le cœur de millions de fans.

Devenu un artiste incontournable de la scène française avec son premier album "Chaque Seconde", Pierre Garnier s'est produit partout en France cette année lors d'une tournée triomphale de concerts et de festivals.

Enregistré lors de son show dans la mythique salle parisienne de l'Accor Arena à Paris début décembre, ce concert événement capture toute l'énergie brute et la sincérité de ses performances scéniques. On y retrouve les singles désormais incontournables comme Chaque seconde, Ceux qu'on était ou encore Nous on sait, réarrangés dans des versions live puissantes.

Cette date spéciale, qui vient clôturer deux années exceptionnelles pour Pierre Garnier, sera aussi l'occasion pour lui de réserver quelques surprises à son public, notamment en invitant plusieurs artistes prestigieux à le rejoindre sur scène.

Le premier album de Pierre Garnier"Chaque Seconde" est déjà certifié Triple Platine avec 300.000 ventes, un an et demi après sa sortie. L'album live "Chaque Seconde Tour - Live à Caen" est déjà disponible.

Un concert évènement à ne surtout pas manquer !
Dernière modification le dimanche, 21 décembre 2025 13:26
Publié dans Divertissements, Mardi
