"SOS Garage" à Saint-Romain-de-Colbosc avec Vincent Lagaf' mardi 23 décembre 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 décembre 2025 221
"SOS Garage" à Saint-Romain-de-Colbosc avec Vincent Lagaf' mardi 23 décembre 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Mardi 23 mars 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro de "SOS Garage", une émission dans laquelle Vincent Lagaf' et Thierry Muscat viennent en aide aux garagistes en difficultés.

Vincent Lagaf' et Thierry Muscat reviennent sillonnent toute la France pour remettre sur les rails des garages au bord de la faillite.

Depuis leurs premières interventions, l'inflation est passée par là... Et malgré la forte demande en entretien et réparation de véhicules, beaucoup de garagistes ne s'en sortent pas : mauvais investissements, gestion hasardeuse, compétences techniques au point mort ; de nombreux indépendants du secteur n'arrivent pas à suivre la cadence imposée par les constructeurs.

Vincent et Thierry sont plus motivés que jamais et avec de nouveaux outils dans leur besace !

Des solutions sur mesure, des améliorations techniques, des rénovations XXL : les garagistes à la dérive vont avoir le droit à un nouveau départ.

Saint-Romain-de-Colbosc 

À 21 ans, Maurine, jeune entrepreneuse, travaille depuis quelques mois dans un centre esthétique automobile situé à Saint-Romain-de-Colbosc dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.

Après avoir travaillé dans le dépannage, elle décide de sauter le pas en 2023 en décidant d’être cheffe d’entreprise. Mais la jeune femme brûle les étapes et enchaine les erreurs en grande partie causées par son manque d’expérience. Maurine voit les choses en grand et n’arrive pas à équiper correctement les 200 m2 de son centre. Par manque de moyens, elle dispose d’un matériel qui ne lui permet pas de travailler avec professionnalisme.

Malgré son volontarisme et son travail sans relâche, il est temps pour nos experts, Vincent et Thierry de lui venir en aide. Et il va falloir en une semaine tout repenser en équipant le centre du matériel nécessaire pour qu’elle puisse exercer son métier correctement.

Un sacré challenge pour Vincent et Thierry qui comptent en plus former Maurine au métier de covering et de detailing.

Extrait vidéo

Vincent Lagaf’ essaie d’apaiser des tensions entre un père et sa fille.
Dernière modification le dimanche, 21 décembre 2025 14:32
Suivez nous...