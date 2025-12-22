recherche
"N'oubliez pas les paroles !" spéciale enfants mercredi 24 décembre 2025 sur France 2, les invités de Nagui

Comme chaque année, le jeu "N'oubliez pas les paroles !" se décline en version enfants pour une nouvelle soirée en musique pour célébrer les fêtes. 

Après une année riche en émotions et la victoire récente d’Arsène aux Masters, Nagui revient pour le rendez-vous le plus joyeux et le plus craquant des fêtes : N’oubliez pas les enfants ! Un prime exceptionnel où les petits reprennent les plus grands tubes et les hits du moment avec un talent XXL et une belle énergie !

Huit mini-maestros, Céleste, Jade, Léonie, Lina, Liséa, Zoé, Alec et Télio, âgés de 9 à 13 ans, montent sur scène pour se mesurer lors de quatre duels musicaux et surtout prouver qu’ils n’ont rien à envier aux grands !

Même plateau et mêmes règles que les adultes… chaque gagnant aura la chance de jouer pour décrocher des cadeaux issus de sa liste de Noël bien remplie.

Pour les accompagner, Claudio Capéo, Jeck et la troupe de Disney en concert « Autour du monde » viendront partager la scène et chanter leurs plus grands succès.

Parce que Noël, c’est aussi penser aux autres, tous les enfants se réuniront pour récolter des cadeaux pour les Pères Noël Verts du Secours Populaire (https://www.secourspopulaire.fr/).

Objectif : jusqu’à 380 cadeaux offerts à des enfants défavorisés.

Entre fous rires, émotions et performances bluffantes, ces jeunes talents vont tout donner pour remporter une avalanche de cadeaux.

Qui va triompher et remplir ses bras de cadeaux ?

Rendez-vous mercredi 24 décembre à 21:10 sur France 2 pour un show qui fait chanter, danser et surprend à chaque instant, avant le traditionnel coup d’envoi de la messe de minuit.

Suivez nous...