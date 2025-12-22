Spectaculaire au Cirque d'Hiver Bouglione diffusé sur France 4 mercredi 24 décembre 2025

Mercredi 24 décembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera le spectacle "Spectaculaire" au Cirque d'Hiver Bouglione où virtuosité, humour et grâce se mêlent pour raviver l’enchantement du cirque traditionnel.

Dans l’écrin mythique du Cirque d’Hiver Bouglione, une constellation d’artistes venus du monde entier compose un spectacle où virtuosité, humour et grâce se mêlent pour raviver l’enchantement du cirque traditionnel.

Une fois que M. Loyal, les Salto Dancers et l'Orchestre de Pierre Pichaud vous auront souhaité la bienvenue au mythique Cirque d'Hiver Bouglione, vous serez aussitôt plongés dans ce temple de la féerie unique au monde !

Des artistes de tous horizons vous attendent :

Régina Bouglione, dans un numéro de maximini, saura vous attendrir avec ses chevaux et poneys, David Pierre Larible, jongleur hors pair, vous étourdira avec ses quilles, cerceaux ou chapeaux lancés à la volée ; Les Mangeurs de lapin vous entraîneront dans un univers tour à tour déjanté, burlesque et poétique. Vous les aimerez comme vous avez aimé les désopilants Monty Python. Victoria Bouglione va vous époustoufler avec un hula hoop tantôt romantique, tantôt rock.

Vous suivrez, médusés et admiratifs, les chaussons de danseuse d'Eliza Khachatryan glisser comme par enchantement sur un fil de fer ; le duo Sweet Darkness au cerceau aérien exécutera des figures audacieuses et charmeuses. Lusesita & Matteo feront battre votre cœur dans un numéro de perche sensationnel. Les Flying Tabares, magistraux dans l'art du triple saut périlleux sur leur trapèze volant, vous procureront le grand frisson. Avec son diabolo, Michael Betrian prouvera qu'il est un vrai show-man, capable de créer un univers. Natalia et Sampion Bouglione, un couple à la ville comme à la piste, proposent un numéro de sangles aériennes d'une poésie rare.

Avec la prestation vertigineuse du Trio Skating Nistorov, vous comprendrez qu'il ne suffit pas de chausser des rollers pour exceller dans la discipline ; quant aux acrobates, les Dire Boys, ils vous offriront des portés spectaculaires qui ont fait leur renommée.

Laissez-vous émerveiller en faisant place au cirque !