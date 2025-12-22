recherche
"Tout le monde chante : les stars fêtent Noël" sur M6 mercredi 24 décembre 2025, les artistes présents

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 22 décembre 2025 130
"Tout le monde chante : les stars fêtent Noël" sur M6 mercredi 24 décembre 2025, les artistes présents

À l’occasion des 20 ans de l’association Tout le monde contre le cancer, M6 diffusera le concert exceptionnel "Tout le monde chante : les stars fêtent Noël" mercredi 24 décembre 2025 à 21:10.

Pour célébrer cet anniversaire symbolique, vos artistes préférés illumineront la scène de l’Adidas Arena en interprétant les plus belles chansons de Noël et leurs plus grands succès pour vous offrir un moment féerique et inoubliable.

Seront sur scène : Pascal Obispo, Julie Zenatti, David Hallyday, Linh, Bénabar, Mentissa, Aliocha Schneider, Chantal Goya, Claudio Capéo, Natasha St-Pier, Dany Brillant, Nâdiya, Julien Lieb

Et ce n’est pas tout ! Les stars du PSG, l’équipe de Top Chef, Carla Lazzari, Lenie, Jungeli, Charles Doré, les artistes du Cirque Phénix, les lutins du Pays du Père Noël et bien d’autres invités-surprises seront également de la fête pour un show magique et enchanteur.

Sur scène, en coulisses ou sur le terrain, toutes ces personnalités se mobilisent pour soutenir l’association Tout le monde contre le cancer qui œuvre depuis 20 ans pour améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles grâce à des centaines d’actions menées partout en France.

Dans leur hotte : des surprises incroyables, des rencontres inédites, des medleys enchantés, des places de spectacles ou des instants complices… Une chose est sûre : aucun petit soulier ne sera oublié !

Une soirée de Noël remplie d’émotions, de rires par milliers, de chants et de bonheur, pour faire rêver petits et grands en attendant l’arrivée du Père Noël.

Suivez nous...