"Le Super bêtisier du meilleur du pire de la télé" sur RMC Story mercredi 24 décembre 2025

Préparez-vous à rire sans limites avec cette nouvelle édition inédite du "Super bêtisier".
En 90 minutes, enchaînez gaffes, chutes et fous rires venus du monde entier. Sportifs maladroits, automobilistes à la dérive, fêtes qui dérapent et vacances ratées : rien ne vous sera épargné !
Sans oublier le TOP 30 des plus gros ratés de l’année et les animaux stars du web, chats et chiens en tête.
Un concentré de bonne humeur à partager en famille, pour finir la journée dans la joie et les éclats de rire !