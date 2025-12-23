"Le Super bêtisier du meilleur du pire de la télé" sur RMC Story mercredi 24 décembre 2025

Mercredi 24 décembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le troisième volume inédit du "Super bêtisier", une compilation du meilleur du pire de la télé.

Préparez-vous à rire sans limites avec cette nouvelle édition inédite du "Super bêtisier".

En 90 minutes, enchaînez gaffes, chutes et fous rires venus du monde entier. Sportifs maladroits, automobilistes à la dérive, fêtes qui dérapent et vacances ratées : rien ne vous sera épargné !

Sans oublier le TOP 30 des plus gros ratés de l’année et les animaux stars du web, chats et chiens en tête.

Un concentré de bonne humeur à partager en famille, pour finir la journée dans la joie et les éclats de rire !