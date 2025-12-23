Booder fête ses 20 ans de scène sur TF1 jeudi 25 décembre 2025 (vidéo)

Pour célébrer ses 20 ans de scène, Booder décroche son premier prime événement sur TF1 : un Gala d’humour exceptionnel, rempli d’émotion, de surprises et de galères, à découvrir sur TF1 jeudi 25 décembre 2025 à 21:10.

Alors qu’il rêve d’un show millimétré, Booder découvre en arrivant au théâtre que rien ne se passera comme prévu : son père a littéralement « remercié » toute l’équipe de production pour prendre les rênes du Gala et la remplacer par… la famille Booder.

Sauf que cette famille-là est un vrai festival de catastrophes, et tous ses membres sont interprétés par Booder lui-même, grimé et métamorphosé :

Mémé Booder, qui gère les vestiaires avec une maladresse dévastatrice,

Kimberley, la nièce influenceuse prête à harceler chaque star pour une story,

Samy, le cousin régisseur qui transforme chaque tâche en fiasco,

et bien sûr le père, autoproclamé manager de la soirée, là pour faire du chiffre et convaincu qu’il sait mieux faire que tout le monde.

Dans cet univers où le Gala se fabrique autant sur scène que dans les coulisses, Booder tente de garder le contrôle. Car cette soirée doit se terminer en apothéose : une performance finale d’un invité mystère très attendue. Mais la personne, chargée de s’assurer qu’il arrive bien, n’est autre que le père de Booder. Et étant donné sa gestion… rien n’est moins sûr. Cet invité va-t-il arriver à temps ?

Entre les sketchs d’artistes incontournables de l’humour français sur scène et les coulisses chaotiques révélées en magnétos, Booder tente de sauver le gala en une belle réussite.

Un show hybride, drôle, tendre, spectaculaire, où Booder célèbre ses 20 ans de scène en offrant au public une comédie familiale totalement inédite, portée par son énergie, son génie comique et une bienveillance contagieuse.



Avec Booder et ses amis : Gad Elmaleh, Ahmed Sylla, Anne Roumanoff, Nawell Madani, Elodie Poux, Jeff Panacloc, Claudia Tagbo, Gladys Cohen, Samuel Bambi, Ilyes Djadel, Laurie Peret, Chris Marques, Issa Doumbia, Ahmed Sparrow, Az et la participation de Jean-Pierre Foucault



Booder célèbre ses 20 ans de scène, un Gala d’humour exceptionnel, rempli d’émotion, de surprises et de galères...