La seconde demi-finale de "Prodiges" diffusée sur France 2 jeudi 25 décembre 2025

La magie de Noël se prolonge sur France 2 avec la seconde demi-finale de "Prodiges !", présentée par Faustine Bollaert, diffusée jeudi 25 décembre 2025 à 21:10.

Après une première demi-finale remplie d'émotions, découvrez 12 nouveaux jeunes talents, pour une seconde soirée qui promet encore de jolis moments.

Pour cette deuxième demi-finale, nous retrouvons Faustine Bollaert et le jury d’exception de l'émission : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon, et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.

À l’issue de cette seconde soirée, le jury délibérera parmi 12 nouveaux jeunes talents afin de sélectionner, par catégorie, les deux Prodiges qui l'ont le plus convaincu. Nous connaîtrons ainsi les 12 finalistes de Prodiges 2025.

Ce numéro sera également l'occasion de revoir sur scène Monroe, la lauréate la 11ème saison de Prodiges, qui concourait dans la catégorie « Chant » et qui a sorti son premier album le 28 novembre dernier.

La cheffe d'orchestre Zahia Ziouani accompagnera les jeunes talents avec son orchestre Divertimento.