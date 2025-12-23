recherche
Divertissements

La seconde demi-finale de "Prodiges" diffusée sur France 2 jeudi 25 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 décembre 2025 158
La seconde demi-finale de "Prodiges" diffusée sur France 2 jeudi 25 décembre 2025

La magie de Noël se prolonge sur France 2 avec la seconde demi-finale de "Prodiges !", présentée par Faustine Bollaert, diffusée jeudi 25 décembre 2025 à 21:10.

Après une première demi-finale remplie d'émotions, découvrez 12 nouveaux jeunes talents, pour une seconde soirée qui promet encore de jolis moments.

Pour cette deuxième demi-finale, nous retrouvons Faustine Bollaert et le jury d’exception de l'émission : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon, et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.

À l’issue de cette seconde soirée, le jury délibérera parmi 12 nouveaux jeunes talents afin de sélectionner, par catégorie, les deux Prodiges qui l'ont le plus convaincu. Nous connaîtrons ainsi les 12 finalistes de Prodiges 2025.

Ce numéro sera également l'occasion de revoir sur scène Monroe, la lauréate la 11ème saison de Prodiges, qui concourait dans la catégorie « Chant » et qui a sorti son premier album le 28 novembre dernier.

La cheffe d'orchestre Zahia Ziouani accompagnera les jeunes talents avec son orchestre Divertimento.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les aventuriers de l'Égypte antique&quot; sur France 5 jeudi 25 décembre 2025

"Les aventuriers de l'Égypte antique" sur France 5 jeudi 25 décembre 2025

23 décembre 2025 - 11:55

Sur le même thème...

&quot;Florent Pagny fait son Taratata&quot; à revoir sur France 4 jeudi 25 décembre 2025 (vidéo)

"Florent Pagny fait son Taratata" à revoir sur France 4 jeudi 25 décembre 2025 (vidéo)

23 décembre 2025 - 11:52

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

20 décembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...