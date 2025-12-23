"Le Roi Soleil à Versailles" une soirée événement sur M6 jeudi 25 décembre 2025 (vidéo)

Jeudi 25 décembre 2025 à 21:10, M6 célèbre le 20ème anniversaire de la comédie musicale "Le Roi Soeil" dans un prime événement unique depuis le Château de Versailles.

Vingt ans après son triomphe, "Le Roi Soleil" demeure l’une des comédies musicales préférées du public.

Pour la première fois, M6 consacre une grande soirée musicale au spectacle culte… dans le décor prestigieux qui l’a inspiré.

Les chansons mythiques sublimées par Versailles

“Être à la hauteur”, “Je fais de toi mon essentiel”, “Tant qu’on rêve encore”, “Ça marche”, “Et vice et Versailles”… Ces titres légendaires reprennent vie dans les espaces les plus iconiques du château : la Galerie des Glaces, l’Opéra Royal, la Chapelle Royale, les jardins…

Portés par la beauté du lieu, ses dorures, ses lumières et un final en feu d’artifice, chaque tableau chorégraphié par Kamel Ouali nous en met plein les yeux.

Une immersion au cœur du Château de Versailles

Les titres emblématiques prennent vie au cœur de Versailles : la Galerie des Glaces, l’Opéra Royal, la Chapelle Royale ou encore les jardins accueillent les numéros qui ont marqué toute une génération. Les artistes retrouvent leurs chansons phares, portées par des chorégraphies et des costumes qui célèbrent l’esprit d’origine du spectacle, dans un cadre qui leur donne une dimension nouvelle et spectaculaire.

Emmanuel Moire & Petitom : un duo royal en maîtres de cérémonie

Pour guider cette soirée hors du commun, M6 réunit deux figures emblématiques :

Emmanuel Moire , le Roi Soleil iconique du spectacle

, le iconique du spectacle Petitom, Molière dans Molière, le spectacle musical

Complices et malicieux, ils nous conduisent de tableau en tableau à travers le château. Ils dévoilent la grande histoire derrière chaque chanson en partageant les coulisses : l’amour interdit du roi, la Fronde, le faste, les excès, les doutes… Leur duo apporte du sens, de l’humour et redonne vie au château le plus célèbre du monde.

Des invités pour magnifier certains tableaux

Pour cette soirée exceptionnelle, le Roi Soleil convie plusieurs invités d’exception : des chansons issues de comédies musicales dont l’univers résonne avec l’époque et le lieu (Mozart l’Opéra Rock, 1789 : Les Amants de la Bastille, Molière, le spectacle musical…), ainsi que Marine et Amir, pour des tableaux magiques.

En deuxième partie de soirée, M6 diffusera un documentaire inédit sur les coulisses de la comédie musicale.