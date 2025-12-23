recherche
Nouvelle édition inédite du "Big Bêtisier" sur TFX jeudi 25 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 décembre 2025 236
Jeudi 25 décembre 2025 à 21:10, TFX diffusera un nouveau numéro inédit du "Big Bêtisier", l'émission qui rassemble le meilleur... et surtout le pire du web !

TFX vous propose une soirée de Noël placée sous le signe du rire et de la bonne humeur !

Au programme cette année :

Le bêtisier des animaux, toujours prêts à voler la vedette avec leurs facéties irrésistibles.

Les rois du bricolage, ces génies du DIY... dont les projets ne se passent jamais comme prévu.

Les sales gosses du Big Bêtisier, ces enfants pleins de vie qui mettent l'ambiance dans les foyers.

Le casting des pires chanteurs du web et une chose est sûre : on n'est pas près de les voir à la Star Academy !

De la graine d'imitateurs, mais aussi de futurs (ou pas) champions, dans notre fameuse Ligue des Champions du Big Bêtisier.

Et ce n'est pas tout ! La célèbre Famille Boulet, emblématique du Big Bêtisier, fait également son grand retour, toujours accompagnée de son incroyable dose de malchance. Sans oublier, des chats à mourir de rire, des chutes mémorables, des idées de canulars à reproduire entre amis ou en famille.

Bref, une soirée idéale pour rire, se détendre et partager un moment irrésistible.

Préparez vos zygomatiques... ils ne vont pas s'en remettre !

Publié dans Divertissements, Jeudi
Suivez nous...