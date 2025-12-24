"Délire" au Cirque d’Hiver Bouglione de Paris à revoir sur France 4 mercredi 24 décembre 2025

Mercredi 24 décembre 2025 à 22:15, France 4 vous proposera de revoir le spectacle "Delire", capté en février 2024 au Cirque d'Hiver Bouglione, qui propose une succession de numéros internationaux variés, mêlant humour, prouesses physiques et poésie.

Michel Palmer, alias M. Loyal, se demande dans quel « Délire » les artistes de la nouvelle saison vont bien pouvoir l'entraîner !

Après les Audaces, les Vertiges et autres Défis de circassiens surdoués, M. Loyal va voir débouler sur la piste du Cirque d'Hiver-Bouglione de sacrés numéros.

Glenn Folco, le jongleur italien de folie, Régina Bouglione, la cavalière émérite, le duo Rolling Wheel, qui manie la roue allemande comme personne, Matute, le clown chilien qui se la joue Jim Carrey, Cassie Audiffrin, le gracieux groom qui vous transporte dans l'univers feutré d'un palace, le Trio Three G, les acrobates de haut vol, Scott et Muriel, les magiciens burlesques déjantés et désopilants, le Professeur Ermakov et ses adorables toutous, Nirio Rodriguez, l'artiste cubain qui défie les lois de l'équilibre, les Ukrainiens Artur et Esmira qui revisitent les sangles aériennes, et Miami Flow, les as de la barre russe.

Vous l'aurez compris : ce n'est pas un hasard si le spectacle s'intitule Délire !

M. Loyal et Pierre Pichaud, le nouveau chef d'orchestre, vont avoir bien du mal à mener tout ce petit monde à la baguette !

Un spectacle capté le 20 février 2024, mis en scène par Joseph-Jacques Bouglione à ne pas manquer...