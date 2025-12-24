recherche
Divertissements

"Délire" au Cirque d’Hiver Bouglione de Paris à revoir sur France 4 mercredi 24 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 décembre 2025 227
"Délire" au Cirque d’Hiver Bouglione de Paris à revoir sur France 4 mercredi 24 décembre 2025

Mercredi 24 décembre 2025 à 22:15, France 4 vous proposera de revoir le spectacle "Delire", capté en février 2024 au Cirque d'Hiver Bouglione, qui propose une succession de numéros internationaux variés, mêlant humour, prouesses physiques et poésie.

Michel Palmer, alias M. Loyal, se demande dans quel « Délire » les artistes de la nouvelle saison vont bien pouvoir l'entraîner !

Après les Audaces, les Vertiges et autres Défis de circassiens surdoués, M. Loyal va voir débouler sur la piste du Cirque d'Hiver-Bouglione de sacrés numéros.

Glenn Folco, le jongleur italien de folie, Régina Bouglione, la cavalière émérite, le duo Rolling Wheel, qui manie la roue allemande comme personne, Matute, le clown chilien qui se la joue Jim Carrey, Cassie Audiffrin, le gracieux groom qui vous transporte dans l'univers feutré d'un palace, le Trio Three G, les acrobates de haut vol, Scott et Muriel, les magiciens burlesques déjantés et désopilants, le Professeur Ermakov et ses adorables toutous, Nirio Rodriguez, l'artiste cubain qui défie les lois de l'équilibre, les Ukrainiens Artur et Esmira qui revisitent les sangles aériennes, et Miami Flow, les as de la barre russe.

Vous l'aurez compris : ce n'est pas un hasard si le spectacle s'intitule Délire !

M. Loyal et Pierre Pichaud, le nouveau chef d'orchestre, vont avoir bien du mal à mener tout ce petit monde à la baguette !

Un spectacle capté le 20 février 2024, mis en scène par Joseph-Jacques Bouglione à ne pas manquer...

Dernière modification le mercredi, 24 décembre 2025 11:08
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;M comme Maison&quot; à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

"M comme Maison" à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

24 décembre 2025 - 13:07

Sur le même thème...

Soirée opéra sur France 5 vendredi 26 décembre 2025 avec &quot;La Belle au bois&quot; et &quot;Mayerling&quot;

Soirée opéra sur France 5 vendredi 26 décembre 2025 avec "La Belle au bois" et "Mayerling"

24 décembre 2025 - 11:58

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

20 décembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...