"La chanson secrète" vendredi 26 décembre 2025 sur TF1, les invités de Nikos Aliagas (vidéo)

Après le succès des précédentes éditions, "La chanson secrète", présentée par Nikos Aliagas, sera de retour vendredi 26 décembre 2025 à 21:10 sur TF1.

Des personnalités ne savent rien de ce qui va se passer pour eux !

Helena, Kad Merad et Michèle Laroque, Isabelle Ithurburu, Marine, Lara Fabian et Elodie Poux ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste.

Et ne manquez pas la surprise faite à Nikos Aliagas par Arthur !

Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus.

Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare.