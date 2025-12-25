"Les Bodin's en folie" à revoir sur M6 samedi 27 décembre 2025 (vidéo)

Pour fêter leurs 30 ans de carrière, Maria et Christian Bodin quittent leur ferme et débarquent à Paris pour réaliser un rêve fou : un grand spectacle aux Folies Bergères !
Entre souvenirs attendrissants de leurs débuts modestes et leur entrée fracassante dans la capitale, le duo enchaîne gags, sketches et situations improbables.
Au programme : des répétitions hilarantes, des costumes extravagants, et des rencontres inattendues avec des invités prestigieux, comme Jarry, Booder, ou Laurent Gerra.
À travers ce show plein d’émotions, d’humour et de péripéties, les Bodin’s célèbrent leur simplicité et leur authenticité tout en conquérant la scène parisienne.
Un spectacle à ne pas manquer, où rire et émotion se mêlent pour le plus grand plaisir du public.
|Extrait vidéo
Maria Bodin s'égare sur TikTok...
|Extrait vidéo
Quand Christian manque de casser une dent à Maria... « Ça serait dommage, avec le peu qu’il reste ! »