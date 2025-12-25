"Les Bodin's en folie" à revoir sur M6 samedi 27 décembre 2025 (vidéo)

Samedi 27 décembre 2025 à 21:10, M6 rediffusera "Les Bodin's en folie", un spectacle précédemment diffusé sur la chaîne à l'occasion des 30 ans de carrière de Maria et Christian Bodin.

Pour fêter leurs 30 ans de carrière, Maria et Christian Bodin quittent leur ferme et débarquent à Paris pour réaliser un rêve fou : un grand spectacle aux Folies Bergères !

Entre souvenirs attendrissants de leurs débuts modestes et leur entrée fracassante dans la capitale, le duo enchaîne gags, sketches et situations improbables.

Au programme : des répétitions hilarantes, des costumes extravagants, et des rencontres inattendues avec des invités prestigieux, comme Jarry, Booder, ou Laurent Gerra.

À travers ce show plein d’émotions, d’humour et de péripéties, les Bodin’s célèbrent leur simplicité et leur authenticité tout en conquérant la scène parisienne.

Un spectacle à ne pas manquer, où rire et émotion se mêlent pour le plus grand plaisir du public.

Extrait vidéo

Maria Bodin s'égare sur TikTok...

Extrait vidéo

Quand Christian manque de casser une dent à Maria... « Ça serait dommage, avec le peu qu’il reste ! »