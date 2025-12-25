recherche
Divertissements

"Les Bodin's en folie" à revoir sur M6 samedi 27 décembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 décembre 2025 46
"Les Bodin's en folie" à revoir sur M6 samedi 27 décembre 2025 (vidéo)

Samedi 27 décembre 2025 à 21:10, M6 rediffusera "Les Bodin's en folie", un spectacle précédemment diffusé sur la chaîne à l'occasion des 30 ans de carrière de Maria et Christian Bodin.

Pour fêter leurs 30 ans de carrière, Maria et Christian Bodin quittent leur ferme et débarquent à Paris pour réaliser un rêve fou : un grand spectacle aux Folies Bergères !

Entre souvenirs attendrissants de leurs débuts modestes et leur entrée fracassante dans la capitale, le duo enchaîne gags, sketches et situations improbables.

Au programme : des répétitions hilarantes, des costumes extravagants, et des rencontres inattendues avec des invités prestigieux, comme Jarry, Booder, ou Laurent Gerra.

À travers ce show plein d’émotions, d’humour et de péripéties, les Bodin’s célèbrent leur simplicité et leur authenticité tout en conquérant la scène parisienne.

Un spectacle à ne pas manquer, où rire et émotion se mêlent pour le plus grand plaisir du public.

Extrait vidéo

Maria Bodin s'égare sur TikTok...

Extrait vidéo

Quand Christian manque de casser une dent à Maria... « Ça serait dommage, avec le peu qu’il reste ! » 

Dernière modification le jeudi, 25 décembre 2025 12:14
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Echappées belles&quot; en Alsace sur la route des vins, samedi 27 décembre 2025 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Alsace sur la route des vins, samedi 27 décembre 2025 sur France 5 (vidéo)

25 décembre 2025 - 12:08

Sur le même thème...

&quot;The Floor, à la conquête du sol&quot; de retour sur France 2 samedi 27 décembre 2025 avec Cyril Féraud

"The Floor, à la conquête du sol" de retour sur France 2 samedi 27 décembre 2025 avec Cyril Féraud

25 décembre 2025 - 11:51

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Alsace sur la route des vins, samedi 27 décembre 2025 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Alsace sur la route des vins, samedi 27 décembre…

25 décembre 2025 - 12:08 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...