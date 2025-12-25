Le 44ème Festival mondial du cirque de demain diffusé sur Arte samedi 27 décembre 2025

Samedi 27 décembre 2025 à 20:50, Arte diffusera le 44ème Festival mondial du cirque de demain dans lequel le cirque Phénix accueille à nouveau la fine fleur mondiale des jeunes circassiens pour une soirée de prouesses inédites.

Chaque mois de janvier, la crème de la jeunesse circassienne, venue des cinq continents, afflue à Paris pour participer au Festival mondial du cirque de demain.

Acrobaties, numéros de clown, jonglage, trapèze… : toutes les disciplines sont représentées au cours de cette compétition placée sous le signe de la prouesse physique, de la créativité et de la poésie.

Maître de cérémonie hors pair, Calixte de Nigremont présente onze troupes ou artistes solo sélectionnés pour leur originalité et leur virtuosité par le prestigieux concours international, fondé en 1977.

Les Hakuna Matata Acrobats tanzaniens, passés maîtres dans l'art du rola bola, ou planche d'équilibre, ouvrent le bal. Avec aussi le yo-yo de Toy Toy Toy (Japon), le main à main d'Agathe & Adrien (Canada/France), l'acrodanse de Franco Pelizzari del Valle (Argentine) et d'autres numéros venus d'Australie, de Chine, d'Ukraine, du Danemark et de France.