"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 28 décembre 2025 sur France 3

Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 25 décembre 2025
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 28 décembre 2025 sur France 3

Dimanche 28  décembre à 13:25 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 28 décembre 2025, en première partie, Michel Drucker reçoit : Cyril Féraud, Laurent Luyat, Salvatore Adamo, Lola Dubini et Camille Cerf.

En seconde partie, Michel Drucker reçoit : Lorie, Nathalie Péchalat, Antoine Hamel, Léa Deturche, Solène Maquère, Julia Vaneri et Emmanuel Chaunu.

Suivez nous...