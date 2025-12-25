"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 décembre 2025 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 28 décembre 2025 à 16:30 pour redécouvrir les meilleurs moments de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités que vous allez pouvoir revoir dans ce best of .

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.

Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end. Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.

Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire pour Un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre.

Ce dimanche 28 décembre 2025, Frédéric Lopez vous propose de voir ou de revoir les meilleurs moments de l'émission avec huit invités : Stéphanie Le Quellec, Kenji Girac, Shy'm, Claudia Tagbo, Dany Boon, Samuel Ostiguy, Linda Hardy et Manu Payet.

Les prochains inédits en Janvier :

Après une courte pause, "Un dimanche à campagne" reviendra avec deux numéros inédits :

Dimanche 4 janvier 2026 avec Catherine Jacob, Frédéric François et Yann Couvreur.

Dimanche 25 janvier 2026 avec Marine Delterme, Alessandra Sublet et Karl Sanchez alias Nicky Doll.