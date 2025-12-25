recherche
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 décembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 décembre 2025
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 décembre 2025 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 28 décembre 2025 à 16:30 pour redécouvrir les meilleurs moments de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités que vous allez pouvoir revoir dans ce best of .

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.

Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end. Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.

Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire pour Un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre.

Ce dimanche 28 décembre 2025, Frédéric Lopez vous propose de voir ou de revoir les meilleurs moments de l'émission avec huit invités : Stéphanie Le Quellec, Kenji Girac, Shy'm, Claudia Tagbo, Dany Boon, Samuel Ostiguy, Linda Hardy et Manu Payet.

Les prochains inédits en Janvier :

Après une courte pause, "Un dimanche à campagne" reviendra avec deux numéros inédits :

Dimanche 4 janvier 2026 avec Catherine Jacob, Frédéric François et Yann Couvreur.

Dimanche 25 janvier 2026 avec Marine Delterme, Alessandra Sublet et Karl Sanchez alias Nicky Doll.

Dernière modification le jeudi, 25 décembre 2025 13:28
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Dimanche
Suivez nous...