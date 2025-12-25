La pièce "Boire, fumer et conduire vite" de Philippe Lellouche sur T18 samedi 27 décembre 2025

Samedi 27 décembre 2025 à 20:55, T18 rediffusera "Boire, fumer et conduire vite", une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Philippe Lellouche.

L'histoire en quelques lignes...

Nuit du 31 décembre. Alors que tout le monde fait la fête, trois hommes qui ne se connaissent pas se retrouvent enfermés ensemble dans une cellule de police. Chacun est là pour une raison différente : le premier roulait beaucoup trop vite, le deuxième avait trop bu, et le troisième a été arrêté pour avoir fumé là où c'était interdit.

Au début, l'ambiance est très tendue. Ils sont en colère, ne s'apprécient pas et passent leur temps à se disputer en critiquant les lois qu'ils trouvent trop sévères. Ils représentent trois types d'hommes différents qui se croisent normalement sans jamais se parler. Mais, bloqués entre quatre murs pour toute la nuit, ils n'ont pas d'autre choix que de discuter.

Le tournant survient quand une femme policier arrive pour les interroger. Son attitude est étrange et très mystérieuse. Au lieu de simplement parler de leurs infractions, elle les force à réfléchir sur leur propre vie, leurs familles et leurs erreurs. La cellule de commissariat commence alors à ressembler à un endroit plus symbolique, presque comme un tribunal où ils doivent faire le bilan de leur existence.

Finalement, cette nuit de prison se transforme en une leçon de vie. Derrière les rires et les blagues, la pièce montre comment trois inconnus peuvent finir par se lier d'amitié et se remettre en question lorsqu'ils perdent leur liberté. C’est un mélange de comédie amusante et de réflexion plus sérieuse sur ce qui est vraiment important dans la vie.

Avec : Vanessa Demouy, Philippe Lellouche, Christian Vadim et David Brécourt.