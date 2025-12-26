recherche
"La meilleure boulangerie de France" vendredi 26 décembre 2025, voici les boulangeries en compétition sur M6

Vendredi 26 décembre 2025, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran vous donnent rendez-vous à 18:35 sur M6 dans la 7ème semaine de compétition de "La meilleure boulangerie de France" qui se déroule en Bourgogne. Voici les boulangeries qui seront en compétition ce soir.

La Meilleure Boulangerie de France repart pour un incroyable road-trip à travers toutes les régions de l’Hexagone.

Ce nouveau voyage gourmand à la découverte des plus belles boulangeries sera aussi l’occasion de faire un véritable tour de France du terroir, de producteurs locaux et du patrimoine culturel.

Le déroulé de la compétition

Chaque jour, le jury découvre 2 boulangeries et attribue une note sur :

Épreuve 1 La première impression

Quel sera le premier ressenti de notre jury lors de la découverte de la boulangerie ?

Épreuve 2 Le produit fétiche

Quel est le produit-phare de la boutique, et qui la représentera le mieux lors de ce concours ?

Épreuve 3 Le pain signature

Celui dont le boulanger est le plus fier, et qui lui permettra de montrer au jury toute l’étendue de son savoir-faire !

Épreuve 4 Le défi du jury

Qui obligera nos boulangers à sortir de leur zone de confort et à être ultra-créatifs ?

L’intégration d’un produit local dans une création boulangère. Le produit en question sera sélectionné par Bruno Cormerais, qui ira à la rencontre des producteurs ou sélectionné par Noëmie Honiat et Chiara Serpaggi qui accompagnent leurs choix de tutos recettes.

L’accord parfait dont le but est de présenter une création boulangère qui s’accordera à la perfection avec une recette salée cuisinée par Michel Sarran ou Danny Khezzar, inspirée de la gastronomie locale.

La boîte mystère : Une fois par semaine, nos boulangers vont soulever son couvercle et découvrir trois ingrédients imposés. Leur mission ? Transformer cette surprise en une création unique et originale à présenter aux jurés.

Les boulangeries en compétition vendredi 26 décembre 2025

Le fournil Louhannais
120 Grande Rue
71500 Louhans

Le pétrin Bressan
127 Place Saint-Benoît
71290 Cuisery

Suivez nous...