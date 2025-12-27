recherche
"Famille je vous aime" lundi 29 décembre 2025 sur France 3, les invités de Michel Drucker

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 décembre 2025 245
"Famille je vous aime" lundi 29 décembre 2025 sur France 3, les invités de Michel Drucker

Lundi 29 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un nouveau numéro de "Famille je vous aime", une émission dans laquelle Michel Drucker explore les liens intimes des familles dans le monde du spectacle.

Tout au long de sa carrière, Michel Drucker a interviewé les parents de ses invités pour comprendre leur parcours. Il a tissé des liens avec chacune de leur famille. Voilà comment est née l’idée de Famille je vous aime.

Diffusée en prime time sur France 3, pendant les fêtes, période où l’on aime particulièrement se retrouver en famille, cette émission a pour thème principal la transmission.

La famille a toujours inspiré les artistes, que ce soit en chansons ou en humour.

Pour ce deuxième numéro, Michel Drucker recevra Alain Souchon et Laurent Voulzy, entourés de certains de leurs fils. Chantal Ladesou, accompagnée de son mari et sa fille. Il y aura également Josiane Balasko et sa fille Marilou Berry, Franck Lebœuf, avec sa femme et ses enfants ; Alex Vizorek et son père, mais aussi Julien Clerc et Gérémy Crédeville dont les récents disques et spectacles abordent ce sujet.

Entre émotion et fous rires, nous n’avons pas fini d’aimer ces drôles de familles !

Dernière modification le samedi, 27 décembre 2025 12:01
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Lundi
