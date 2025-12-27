recherche
"Le Carnaval des animaux" par Alex Vizorek sur France 4 lundi 29 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 27 décembre 2025
"Le Carnaval des animaux" par Alex Vizorek sur France 4 lundi 29 décembre 2025

Lundi 29 décembre 2025 à 21:05, France 4 vous propose un voyage musical et visuel captivant, destiné aux petits comme aux grands dans "Le Carnaval des animaux".

Quand la musique rencontre la magie du dessin en direct : découvrez un Carnaval des animaux entièrement réinventé.

Le Carnaval des animaux revient dans une version inédite, immersive et poétique, mise en scène par Gabriel Alloing, mêlant musique, conte et création visuelle en direct.

Composée par Camille Saint-Saëns en 1886, cette œuvre emblématique est ici interprétée par dix instrumentistes de l'Ensemble Est-Ouest et accompagnée de textes originaux d’Alex Vizorek, spécialement écrits pour le jeune public.

La particularité de ce spectacle réside dans la présence d’une artiste visuelle, Karo Pauwels, qui réalise en direct des illustrations en réalité augmentée. Grâce à une technologie développée par Miam Miam Creative Lab, les animaux et décors se matérialisent sur un écran géant au fil de la narration et de la musique, offrant au public une expérience immersive et féerique.

De la marche royale du lion à la volière des oiseaux, chaque tableau devient un univers visuel unique, mêlant humour, poésie et performance artistique. Ce dispositif innovant permet une interaction constante entre conteur, musiciens et illustratrice, pour un voyage musical et visuel captivant, destiné aux petits comme aux grands.

Publié dans Divertissements
Suivez nous...