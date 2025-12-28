recherche
"Merci Dorothée" à revoir sur TMC mardi 30 décembre 2025, les invités de Nikos Aliagas (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 décembre 2025 166
Mardi 30 décembre 2025 à 21:25, TMC vous proposera de revoir la grande soirée exceptionnelle animée par Nikos Aliagas qui rend hommage à celle qui a bercé l’enfance de millions de Français : Dorothée.

Des stars d’aujourd’hui qui ont grandi avec elle viennent lui témoigner leur gratitude et leur affection et toutes les vedettes du "Club Dorothée" et des sitcoms sont là elles aussi.

Des souvenirs touchants, des reprises de ses plus grands tubes, des surprises, du rire, de la folie, de l’émotion pour célébrer la star de toutes les performances : des audiences dépassant les sommets, plus de 1000 heures d’antenne par an, 20 millions de disques vendus, un record historique de représentations au Zénith et à Bercy, un 7 d’or, une Victoire de la Musique… La carrière de Dorothée est unique et n’a jamais été égalée depuis !

Des images d’archives, des contenus inédits nous permettront de nous replonger dans une ambiance qui nous rappellera nos meilleurs souvenirs et Dorothée nous présentera la toute nouvelle chanson qu’elle a enregistrée pour nous.

Avec : Julien Doré, Lorie, Amir, Nolwenn Leroy, Caroline Anglade, Roch Voisine, Cartman, Marilou Berry, Zabou Breitman, Michael Gregorio, Christophe Beaugrand, Elsa Esnoult mais aussi les incontournables : Jacky, Patrick Simpson-Jones, Hélène Rollès, Les Musclés, les comédiens des « Mystères de l’Amour » et des sitcoms AB… 

Dernière modification le dimanche, 28 décembre 2025 13:13
Suivez nous...