recherche
Divertissements

"Le super bêtisier" volume 4 diffusé sur RMC Story mardi 30 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 décembre 2025 161
"Le super bêtisier" volume 4 diffusé sur RMC Story mardi 30 décembre 2025

Mardi 30 décembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le quatrième volume inédit du "Super bêtisier", une compilation des moments les plus absurdes, drôles et involontaires filmés à travers le monde.

Préparez-vous à rire sans limites avec cette nouvelle édition inédite du "Super bêtisier".

En 90 minutes, enchaînez gaffes, chutes et fous rires venus du monde entier. Sportifs maladroits, automobilistes à la dérive, fêtes qui dérapent et vacances ratées : rien ne vous sera épargné !

Sans oublier le TOP 30 des plus gros ratés de l’année et les animaux stars du web, chats et chiens en tête.

Un concentré de bonne humeur à partager en famille, pour finir la journée dans la joie et les éclats de rire !

Dernière modification le lundi, 29 décembre 2025 11:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

La 35ème édition des &quot;Mandrakes d'Or&quot; à revoir sur CStar mercredi 31 décembre 2025 (vidéo)

La 35ème édition des "Mandrakes d'Or" à revoir sur CStar mercredi 31 décembre 2025 (vidéo)

29 décembre 2025 - 12:29

Sur le même thème...

La 35ème édition des &quot;Mandrakes d'Or&quot; à revoir sur CStar mercredi 31 décembre 2025 (vidéo)

La 35ème édition des "Mandrakes d'Or" à revoir sur CStar mercredi 31 décembre 2025 (vidéo)

29 décembre 2025 - 12:29

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 décembre 2025 - 19:37 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...