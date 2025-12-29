recherche
"SOS Garage" à Oyonnax avec Vincent Lagaf' mardi 30 décembre 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 décembre 2025 150
Mardi 30 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro de "SOS Garage" dans lequel Vincent Lagaf' et Thierry Muscat viennent en aide à un garagiste en difficultés à Oyonnax.

Vincent Lagaf´ et Thierry Muscat sillonnent toute la France pour remettre sur les rails des garages au bord de la faillite.

Depuis leurs premières interventions, l´inflation est passée par là... Et malgré la forte demande en entretien et réparation de véhicules, beaucoup de garagistes ne s´en sortent pas : mauvais investissements, gestion hasardeuse, compétences techniques au point mort ; de nombreux indépendants du secteur n´arrivent pas à suivre la cadence imposée par les constructeurs.

Vincent et Thierry reviennent plus motivés que jamais et avec de nouveaux outils dans leur besace !

Des solutions sur mesure, des améliorations techniques, des rénovations XXL : les garagistes à la dérive vont avoir le droit à un nouveau départ.

Volet 2  Oyonnax

Dans ce nouvel épisode SOS garage, Vincent Lagaf, accompagné de sa bande d’experts, Pascal, Jean-Claude et Omar rend visite à Vincent et Laetitia dont le garage se situe à Oyonnax, commune française de l’Ain.

Gros manque de matériel, gros manque d’organisation, absence de signalétique, une histoire familiale compliquée, une situation financière critique, il est grand temps de leur venir en aide afin de leur assurer un nouveau départ !

Une mission sauvetage qui va s’avérer être un challenge à tous les niveaux pour Vincent, Pascal, Jean-Claude et Omar !

Dernière modification le lundi, 29 décembre 2025 11:42
