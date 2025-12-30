"Les Folies Gruss, 50 ans à Paris" un spectacle époustouflant diffusé sur France 4 jeudi 1er janvier 2026

La Compagnie Alexis Gruss est revenue à Paris pour présenter sa 50ème création unique. Ce spectacle, capté en mars dernier, sera diffusé sur France 4 jeudi 1er janvier 2026 à 21:05.

Stephan Gruss est fier de dévoiler un spectacle coécrit avec l’auteur et compositeur Grégory Garell, dans un décor original conçu par Grégory Antoine. Ensemble, ils mettent en valeur les talents de 25 artistes, les 50 chevaux de la cavalerie, l’orchestre des Folies Gruss & les performances de deux jeunes chanteurs : Candice Parise et Xavier Ducrocq.

Pour Louise, une jeune chanteuse pétillante, rejoindre la troupe des Folies Gruss est un rêve d’enfant. Le casting de la chanteuse pour le nouveau spectacle est donc une occasion à ne pas manquer !

Par chance, en arrivant sous le chapiteau, elle rencontre Piotr, un technicien fidèle qui lui fait découvrir les talents et le savoir-faire équestre de cette famille extraordinaire.

Louise pourra-t-elle réaliser son rêve ? Quel secret Piotr nous cache-t-il ?

Préparez-vous à découvrir un spectacle époustouflant !