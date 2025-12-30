recherche
Divertissements

La 36ème édition des "Mandrakes d'Or" diffusée sur Gulli jeudi 1er janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 décembre 2025 198
La 36ème édition des "Mandrakes d'Or" diffusée sur Gulli jeudi 1er janvier 2026

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:05, Gulli diffusera la 36ème édition des "Mandrakes d'Or", le festival de magie qui récompense chaque année les plus grands illusionnistes et prestidigitateurs du monde entier.

Pour sa 36ème édition, le plus célèbre festival de magie au monde propose un spectacle exceptionnel.

Enregistré au Casino de Paris sous la direction artistique de Gilles Arthur, l’événement réunit les plus grands illusionnistes actuels et accueille, pour la première fois en France, le champion du monde de magie en titre : Francesco Della Bona.

Animé par Charlotte Bermond et Maxime Guény, ce show promet une immersion totale dans l’univers de la magie : grande illusion, manipulation, mentalisme, poésie, humour… un véritable tour du monde des disciplines magiques !

Des personnalités telles que Camille Berthollet, Sandrine Quétier, Olivier Lejeune, Jean-Pierre Castaldi, Nour, Dédé alias Passe Partout, Donald Reignoux, Alexiane Broque et Doryan Ben viennent remettre les statuettes.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Nouveau numéro de &quot;La boîte à secrets&quot; le 23 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

Nouveau numéro de "La boîte à secrets" le 23 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

30 décembre 2025 - 13:18

Sur le même thème...

Nouveau numéro de &quot;La boîte à secrets&quot; le 23 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

Nouveau numéro de "La boîte à secrets" le 23 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

30 décembre 2025 - 13:18

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 décembre 2025 - 19:37 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...