La 36ème édition des "Mandrakes d'Or" diffusée sur Gulli jeudi 1er janvier 2026

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:05, Gulli diffusera la 36ème édition des "Mandrakes d'Or", le festival de magie qui récompense chaque année les plus grands illusionnistes et prestidigitateurs du monde entier.

Pour sa 36ème édition, le plus célèbre festival de magie au monde propose un spectacle exceptionnel.

Enregistré au Casino de Paris sous la direction artistique de Gilles Arthur, l’événement réunit les plus grands illusionnistes actuels et accueille, pour la première fois en France, le champion du monde de magie en titre : Francesco Della Bona.

Animé par Charlotte Bermond et Maxime Guény, ce show promet une immersion totale dans l’univers de la magie : grande illusion, manipulation, mentalisme, poésie, humour… un véritable tour du monde des disciplines magiques !

Des personnalités telles que Camille Berthollet, Sandrine Quétier, Olivier Lejeune, Jean-Pierre Castaldi, Nour, Dédé alias Passe Partout, Donald Reignoux, Alexiane Broque et Doryan Ben viennent remettre les statuettes.