"Le Bigdil" célèbre la nouvelle année jeudi 1er janvier 2026 sur RMC Story avec Vincent Lagaf'

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 décembre 2025 201
"Le Bigdil" célèbre la nouvelle année jeudi 1er janvier 2026 sur RMC Story avec Vincent Lagaf'

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:10, "Le Bigdil" sera de retour sur RMC Story avec Vincent Lagaf' dans une spéciale : « Nouvelle année ».

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà de ceux de la saison 1, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun : « Rentrée des classes », « Las Vegas », « Halloween », « Japon », « Pyjama Party », « Camping »... et bien d’autres surprises !

Spéciale Nouvelle année

Le Bigdil souhaite une bonne année 2026 à ses téléspectateurs.

Les candidats devront tout donner dans une série d’épreuves spectaculaires pour tenter de remporter de l’argent, des surprises incroyables… et peut-être même la légendaire voiture !

Dernière modification le mardi, 30 décembre 2025 13:15
Suivez nous...