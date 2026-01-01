Le meilleur du "Plus Grand Cabaret du monde" à revoir sur Gulli samedi 3 janvier 2026

Samedi 3 janvier 2026 à 21:05 sur Gulli, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir une compilation des meilleurs moments de l'émission "Le plus Grand Cabaret du monde" de Patrick Sébastien.

Imaginez accueillir dans votre salon les artistes les plus spectaculaires que l’on a eu la chance d’admirer sur la scène du « Plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien. Les meilleurs magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs et jongleurs de la planète sont au rendez-vous dans « Le meilleur du plus grand cabaret du monde ».

Sur Gulli, revivez des numéros qui ont marqué l’histoire de ce programme culte !

Dans ce sixième numéro, retrouvez de la magie avec les illusionnistes Enzo Weyne et Dani Lary, du quick change avec Soljack, de la manipulation avec Kenji Minemura, de l’acrobatie avec le Duo Maintenant, du trapèze avec Alain Alegria et du rire avec les Beaux-Frères et leurs fameuses serviettes.