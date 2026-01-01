"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 4 janvier 2026 sur France 2

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.
Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end.
Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.
Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire.
Dimanche 4 janvier 2026, Frédéric Lopez reçoit : Yann Couvreur, Catherine Jacob et Frédéric François.
Une nouvelle fois, attendez-vous à "Un dimanche à la campagne" qui ne ressemble à aucun autre...