"Pandore" : la finale déprogrammée par M6 et avancée en seconde partie de soirée mardi 6 janvier 2026

Lancé récemment, le jeu "Pandore" n’a pas trouvé son public sur M6.
Si le premier numéro de "Pandore" a réussi à capter 1,8 million de téléspectateurs le lundi 22 décembre 2025, la suite a été plus difficile. Le jeu a perdu près de la moitié de son audience pour le deuxième numéro, ne rassemblant plus que 952 000 personnes, signe d'une désaffection rapide des téléspectateurs.
Face à cette contre-performance d'audience, M6 a pris la décision de déprogrammer la finale prévue le 12 janvier 2026 à 21:10. Cette finale sera diffusée mardi 6 janvier 2026 en seconde partie de soirée.
Mardi 6 janvier 2026, la programmation sera donc la suivante :
- 21:10 Pandore épisode 3
- 22:05 Pandore épisode 4
- 23:20 Pandore épisode 5
- 00:25 Pandore épisode 6