"Pandore" : la finale déprogrammée par M6 et avancée en seconde partie de soirée mardi 6 janvier 2026

En raison d’audiences insuffisantes, M6 a choisi de mettre un terme anticipé au nouveau jeu "Pandore" animé par Olivier Minne, en programmant ses deux derniers épisodes lors d’une même soirée.

Lancé récemment, le jeu "Pandore" n’a pas trouvé son public sur M6.

Si le premier numéro de "Pandore" a réussi à capter 1,8 million de téléspectateurs le lundi 22 décembre 2025, la suite a été plus difficile. Le jeu a perdu près de la moitié de son audience pour le deuxième numéro, ne rassemblant plus que 952 000 personnes, signe d'une désaffection rapide des téléspectateurs.

Face à cette contre-performance d'audience, M6 a pris la décision de déprogrammer la finale prévue le 12 janvier 2026 à 21:10. Cette finale sera diffusée mardi 6 janvier 2026 en seconde partie de soirée.

Mardi 6 janvier 2026, la programmation sera donc la suivante :