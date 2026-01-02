Théâtre : la pièce "Chers parents" rediffusée sur France 4 dimanche 4 janvier 2026

Dimanche 4 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera la pièce "Chers parents" d'Emmanuel et Armelle Patron captée en octobre 2023 au Théâtre de Paris.

"Chers parents" est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants.

L'histoire en quelques lignes...

Jeanne et Vincent forment un couple de retraités paisibles, pleins de projets, dont l’ouverture aux autres a constitué le fil conducteur de leur famille exemplaire. Leurs trois enfants sont à leur image, tendres et attentifs, et quand les parents les appellent pour leur demander de venir en urgence, Pierre, Jules et Louise n’hésitent pas une seconde à avaler en voiture des centaines de kilomètres dans la journée.

L’aîné, Pierre, la quarantaine, est un père de famille bourgeoise, muni d’une solide situation professionnelle et d’une appétence certaine à la réussite financière. Jules et Louise sont plus jeunes, lui est un critique de livres à l’allure bohème vivant de peu, elle est encore étudiante en médecine sans avoir spécialement décidé d’exercer. Lorsqu’ils se retrouvent dans la grande maison familiale à la campagne, chacun se torture pour imaginer la pire des nouvelles. Quelle décision dramatique prendrait le couple de parents qui justifierait la venue urgente des trois enfants ?

Quand ils apprennent que cette convocation n’est autre que l'annonce de leur installation au Cambodge pour ouvrir un orphelinat, et que les parents, pressés sous le feu des questions, avouent avoir gagné une très grosse somme d’argent au loto, la belle harmonie familiale vole en éclats au coin du feu.

Quand l’argent se mêle d’amour, c’est bien souvent l’argent qui triomphe et tire à lui la couverture, entraînant jalousies et vieilles rancœurs. Une formidable comédie férocement drôle.

Avec : Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant, Rudy Milstein et Emmanuel Patron.