"Les enfants de la télé" dimanche 4 janvier 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 3 janvier 2026 104
Dimanche 4 janvier 2026 à 18:10 sur France 2, Faustine Bollaert présentera un nouveau numéro du divertissement "Les enfants de la télé". Voici ses invités cette semaine.

Faustine Bollaert prend les commandes de cette nouvelle saison, apportant son humour et son énergie inimitables.

Mais ce n'est pas tout : cette nouvelle saison promet d'être riche en surprises, en rebondissements, en émotions et surtout en casseroles !

Chaque dimanche, des personnalités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma ou de la télévision se réuniront pour partager leurs souvenirs d'enfance, leurs anecdotes les plus amusantes et leurs moments télévisuels préférés.

Dimanche 4 janvier 2026, Faustine Bollaert reçoit à sa table : Caroline Vigneaux, André Manoukian, Marlène Schaff, Tina Arena et Manu Payet.

En compagnie de ses invités, Faustine Bollaert va vous faire vivre ou revivre également des moments parlants et marquants de la télévision.

Quand Marlène Schaff révèle aux élèves durant son débrief le thème du prime de la Star Academy par erreur...

Dernière modification le samedi, 03 janvier 2026 20:48
