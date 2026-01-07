recherche
"La boîte à secrets" vendredi 9 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

"La boîte à secrets" vendredi 9 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

Vendredi 9 janvier 2026 à 21:10 sur France 3, Faustine Bollaert vous proposera de découvrir un numéro inédit de "La boîte à secrets". Voici les invités qui seront à ses côtés...

Pour ce nouveau numéro, La boîte à secrets continue de captiver le cœur des téléspectateurs.

Faustine Bollaert promet un moment toujours aussi riche en émotions pour ses trois invités.

La boîte à secrets, plus qu’une simple émission, est un véritable moment de partage où chaque invité révèle une partie précieuse de son histoire. Une plongée exceptionnelle dans les souvenirs et les moments marquants de leur vie.

François-Xavier Demaison, Catherine Lara et Jean-Pierre Castaldi auront le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de leurs proches.

Joie, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée.

Faustine Bollaert vous invite à faire la fête et, attention... vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Dernière modification le mercredi, 07 janvier 2026 12:43
Suivez nous...