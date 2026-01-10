recherche
"La roue de la fortune célébrités" lundi 12 janvier 2026 sur M6, les invités d'Éric Antoine (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 10 janvier 2026
Lundi 12 janvier 2026 à 21:10, Éric Antoine vous proposera un nouvel inédit de "La roue de la fortune célébrités". Voici les personnalités qui joueront à ses côtés au profit d'associations.

Éric Antoine va proposer à des célébrités de réaliser un vieux rêve d’enfant : tourner la roue la plus culte de la télévision ! Et pour la bonne cause !

Chaque candidat tentera de résoudre les énigmes pour accéder à la finale et récolter un maximum pour son association.

Comme les candidats de l’émission quotidienne, les célébrités devront aussi déjouer les facéties de la Roue et éviter les pièges comme la Banqueroute ou l’Échange pour espérer gagner leur partie et se hisser en finale.

Dans ce numéro, Éric Antoine reçoit : Caroline Vigneaux, Roman Doduik, Issa Doumbia, Anne Roumanoff, Olivier Minne, Florian Gazan, Valérie Damidot, Laurent Maistret et Gwendal Marimoutou.

Extrait vidéo

"Ça devient inquiétant !" - Cette énigme donne du fil à retordre à Anne Roumanoff, Olivier Minne et Florian Gazan...

samedi, 10 janvier 2026
Divertissements
Suivez nous...